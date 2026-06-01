Voyage Voyage Saint-Amand-Montrond
Voyage Voyage Saint-Amand-Montrond mercredi 17 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
Voyage Voyage
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 19:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Un voyage par les mots, les idées, la réflexion
L’atelier théâtre ados de La Carro et la chorale ado du CRC vous invitent à un spectacle sensible et poétique autour des mots, des idées et de la réflexion. Un voyage intérieur porté par la scène, la musique et l’imaginaire. .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
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English :
A journey through words, ideas and reflection
L’événement Voyage Voyage Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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