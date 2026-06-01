Saint-Amand-Montrond

Voyage Voyage

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 19:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Un voyage par les mots, les idées, la réflexion

L’atelier théâtre ados de La Carro et la chorale ado du CRC vous invitent à un spectacle sensible et poétique autour des mots, des idées et de la réflexion. Un voyage intérieur porté par la scène, la musique et l’imaginaire. .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey through words, ideas and reflection

L’événement Voyage Voyage Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE