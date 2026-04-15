Saint-Amand-Montrond

Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois

Cours manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-26 10:00:00

fin : 2027-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-10-01

En 2026, à l’occasion des 150 ans du décès de George Sand

Le musée Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond présente une exposition mettant à l’honneur les liens familiaux et amicaux qu’elle entretenait avec la ville et le territoire saint-amandois. Oeuvres, écrits et souvenirs plongent le visiteur dans son univers et permettent de saisir l’influence qu’elle exerce encore aujourd’hui sur les artistes locaux. .

Cours manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20

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English :

In 2026, to mark the 150th anniversary of George Sand?s death

L’événement Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE