Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond
Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond vendredi 26 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois
Cours manuel Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2027-01-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-10-01
En 2026, à l’occasion des 150 ans du décès de George Sand
Le musée Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond présente une exposition mettant à l’honneur les liens familiaux et amicaux qu’elle entretenait avec la ville et le territoire saint-amandois. Oeuvres, écrits et souvenirs plongent le visiteur dans son univers et permettent de saisir l’influence qu’elle exerce encore aujourd’hui sur les artistes locaux. .
Cours manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20
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English :
In 2026, to mark the 150th anniversary of George Sand?s death
L’événement Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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