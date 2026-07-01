Informations pratiques

Alixan

Marché nocturne artisanal

Place de la Mairie Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marché nocturne artisanal au cœur du village d’Alixan, rendez-vous sur la place de la Mairie à la rencontre des 30 exposants et créateurs (bijoux, maroquinerie, bougies, objets déco et plein d’autres idées de cadeaux) !

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Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr

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English : Marché nocturne artisanal

Nighttime artisan market in the heart of the village of Alixan—meet 30 exhibitors and creators (jewelry, leather goods, candles, home decor, and plenty of other gift ideas)!

L’événement Marché nocturne artisanal Alixan a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme