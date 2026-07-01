Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Marché nocturne artisanal et gourmand

Parc du château Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir un marché nocturne de produit du territoire de la Veyle.

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Parc du château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Come discover a night market featuring local products from the Veyle region.

L’événement Marché nocturne artisanal et gourmand Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle