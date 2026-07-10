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Marché Nocturne de Beaulieu Beaulieu-sur-Dordogne

vendredi 10 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne

Marché Nocturne de Beaulieu Beaulieu-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'Abbatiale
Ville
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif

Beaulieu-sur-Dordogne

Marché Nocturne de Beaulieu

Place de l’Abbatiale Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07

Marché nocturne réunissant artisans-créateurs, artistes et producteurs. Une ambiance conviviale animée par de la musique live. Une restauration sur place est proposée pour prolonger la soirée   .

Place de l’Abbatiale Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 21 62 89 

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English : Marché Nocturne de Beaulieu

L’événement Marché Nocturne de Beaulieu Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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