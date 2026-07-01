AGENDA · Saint-Auvent
Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Auvent
Informations pratiques
Saint-Auvent
Marché nocturne de Saint Auvent
Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Faites griller et consommez vos achats sur place autour de tablées conviviales, festives et estivales ! .
Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 82 mairie.de.saint-auvent@wanadoo.fr
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English : Marché nocturne de Saint Auvent
L’événement Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin
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