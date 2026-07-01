Informations pratiques

Saint-Auvent

Marché nocturne de Saint Auvent

Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Faites griller et consommez vos achats sur place autour de tablées conviviales, festives et estivales ! .

Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 82 mairie.de.saint-auvent@wanadoo.fr

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English : Marché nocturne de Saint Auvent

L’événement Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin