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Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Auvent

Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
87310 Saint-Auvent
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Auvent

Marché nocturne de Saint Auvent

Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Faites griller et consommez vos achats sur place autour de tablées conviviales, festives et estivales !   .

Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 00 82  mairie.de.saint-auvent@wanadoo.fr

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English : Marché nocturne de Saint Auvent

L’événement Marché nocturne de Saint Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin

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