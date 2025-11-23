Marché nocturne du 13 juillet à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché nocturne

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Les rues se remplissent et s’animent. Marché gourmand et artisans d’art

Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original.

Feu d’artifice .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42

English :

The streets fill up and come alive. Gourmet market and arts and crafts

