Marché nocturne du 6 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac jeudi 6 août 2026.
Marché nocturne
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif :
Date :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les rues se remplissent et s’animent. Marché gourmand et artisans d’art
Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original. .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 40 01
English :
The streets fill up and come alive. Gourmet market and arts and crafts
L’événement Marché nocturne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)