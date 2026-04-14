Marché Nocturne Estival, Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Marché Nocturne Estival 8 juillet – 19 août, les mercredis Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T19:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00

Pour la sixième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux.

Il est animé chaque semaine par des déambulations ou un concert.

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Pour la sixième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux. Il est animé chaque semaine par… CULTURE FAMILLE