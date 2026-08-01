Informations pratiques

Fursac

Marché Nocturne

Parking de la Poste Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Artisans et producteurs locaux,

Maquillage pour enfants et jeux en bois,

Restauration sur place par les producteurs,

Tombola en faveur du Téléthon,

Gratuit. .

Parking de la Poste Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Fursac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse