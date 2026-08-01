AGENDA · Fursac
Marché Nocturne Fursac
vendredi 14 août 2026 · Fursac
Informations pratiques
Fursac
Marché Nocturne
Parking de la Poste Fursac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Artisans et producteurs locaux,
Maquillage pour enfants et jeux en bois,
Restauration sur place par les producteurs,
Tombola en faveur du Téléthon,
Gratuit. .
Parking de la Poste Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Nocturne
L’événement Marché Nocturne Fursac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Fursac (Creuse)
- Théâtre Le Casting de ma Vie Fursac 19 septembre 2026
- Rencontre avec des auteur.rices, Salle des fêtes, mairie de Fursac, Fursac 2 octobre 2026
- Rencontre avec des auteur.rices, Le Balto, Fursac 2 octobre 2026