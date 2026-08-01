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AGENDA · Fursac

Marché Nocturne Fursac

vendredi 14 août 2026 · Fursac

Marché Nocturne Fursac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking de la Poste
Ville
23290 Fursac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Fursac

Marché Nocturne

Parking de la Poste Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Artisans et producteurs locaux,
Maquillage pour enfants et jeux en bois,
Restauration sur place par les producteurs,
Tombola en faveur du Téléthon,
Gratuit.   .

Parking de la Poste Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60 

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Fursac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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