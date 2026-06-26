Mons

MARCHÉ NOCTURNE

PLACE DE LA MAIRIE Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez profiter d’une soirée conviviale en famille avec un marché réunissant artisans, producteurs locaux et restauration, tout en découvrant de nombreuses animations sportives pour petits et grands. Ambiance chaleureuse et bonne humeur garanties !

À l’occasion d’une grande soirée sportive animée par Hérault Sport à la salle polyvalente, profitez également d’un marché nocturne mettant à l’honneur artisans, créateurs et producteurs locaux. Côté gourmand, une offre de restauration vous attend pour régaler toute la famille.

Tout au long de la soirée, petits et grands pourront participer gratuitement à de nombreuses animations sportives tir au laser, initiation au rugby, jeux en bois, parcours petite enfance… Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis dans une ambiance festive et dynamique. On vous attend nombreux ! .

PLACE DE LA MAIRIE Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English :

6pm to 11pm: food, crafts, local produce, live music with Princesse K.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC