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Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot

Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Rue des Allées

Ville : 62152 Neufchâtel-Hardelot

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Neufchâtel-Hardelot

Marché Nocturne

Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Marché Nocturne de 17h00 à 22h00
Avenue François 1er
www.ville-neufchatel-hardelot.fr
Organisé par la ville de Neufchâtel d’HARDELOT   .

Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 94 94 

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English :

L’événement Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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