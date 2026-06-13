Neufchâtel-Hardelot

Marché Nocturne

Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Marché Nocturne de 17h00 à 22h00

Avenue François 1er

www.ville-neufchatel-hardelot.fr

Organisé par la ville de Neufchâtel d’HARDELOT .

Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 94 94

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English :

L’événement Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale