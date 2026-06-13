Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot
Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot mercredi 15 juillet 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Marché Nocturne
Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Marché Nocturne de 17h00 à 22h00
Avenue François 1er
www.ville-neufchatel-hardelot.fr
Organisé par la ville de Neufchâtel d’HARDELOT .
Rue des Allées Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 94 94
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English :
L’événement Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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