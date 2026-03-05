Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert TREIZEURS DU MAT

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché

21h Concert

Sur un puissant groove basse-batterie, les mélodies de l’accordéon ou la guitare saturée s’entremêlent aux soufflants foufaresques. Des textes réalistes et percutants, ou le chanteur se joue à dépeindre les amalgames et la bêtise d’une société préoccupée.

Issus d’univers musicaux différents, entre chanson à texte, musique des Balkans, musette ou rock, les musiciens ont su créer une fusion surprenante et détonante.

Le live, c’est toujours une forte énergie communicative, à la fois très festive et d’une élégante décontraction. .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Animated night market. Every Wednesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert TREIZEURS DU MAT L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud