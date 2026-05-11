Marche nordique avec ALM Saint-Quentin
Marche nordique avec ALM Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Quentin
Marche nordique avec ALM
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:45:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
ALM Sport Formation organise une marche nordique au départ du parc d’Isle à Saint-Quentin le dimanche 7 juin 2026.
Accueil à partir de 9h45.
Echauffement à 10h.
Départ à 10h15.
Inscription obligatoire contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36
Tarifs 5€ adulte, 2€ enfant
ALM Sport Formation organise une marche nordique au départ du parc d’Isle à Saint-Quentin le dimanche 7 juin 2026.
Accueil à partir de 9h45.
Echauffement à 10h.
Départ à 10h15.
Inscription obligatoire contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36
Tarifs 5€ adulte, 2€ enfant .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 69 36 contact@alm-formation.fr
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English :
ALM Sport Formation is organizing a Nordic walk starting from the Parc d’Isle in Saint-Quentin on Sunday June 7, 2026.
Welcome from 9.45am.
Warm-up at 10am.
Start at 10.15am.
Registration required: contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36
Prices: 5? adult, 2? child
L’événement Marche nordique avec ALM Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Saint-Quentinois
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