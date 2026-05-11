Saint-Quentin

Marche nordique avec ALM

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:45:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

ALM Sport Formation organise une marche nordique au départ du parc d’Isle à Saint-Quentin le dimanche 7 juin 2026.

Accueil à partir de 9h45.

Echauffement à 10h.

Départ à 10h15.

Inscription obligatoire contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36

Tarifs 5€ adulte, 2€ enfant

ALM Sport Formation organise une marche nordique au départ du parc d’Isle à Saint-Quentin le dimanche 7 juin 2026.

Accueil à partir de 9h45.

Echauffement à 10h.

Départ à 10h15.

Inscription obligatoire contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36

Tarifs 5€ adulte, 2€ enfant .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 69 36 contact@alm-formation.fr

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English :

ALM Sport Formation is organizing a Nordic walk starting from the Parc d’Isle in Saint-Quentin on Sunday June 7, 2026.

Welcome from 9.45am.

Warm-up at 10am.

Start at 10.15am.

Registration required: contact@alm-formation.fr 03 23 60 69 36

Prices: 5? adult, 2? child

L’événement Marche nordique avec ALM Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Saint-Quentinois