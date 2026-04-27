Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois lundi 4 mai 2026.

Adresse : Parking Salle Polyvalente

Ville : 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois

Département : Creuse

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique

Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:30:00
fin : 2026-05-04 16:30:00

Date(s) :
2026-05-04

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée.   .

Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  tissier.michele@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse)