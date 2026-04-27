Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois lundi 4 mai 2026.
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marche nordique
Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:30:00
fin : 2026-05-04 16:30:00
Date(s) :
2026-05-04
Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .
Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 tissier.michele@yahoo.fr
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Grand Guéret
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