Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique

Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-04 16:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .

Parking Salle Polyvalente Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 tissier.michele@yahoo.fr

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Grand Guéret