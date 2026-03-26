Vide-grenier et marché Saint-Sulpice-le-Guérétois

Vide-grenier et marché Saint-Sulpice-le-Guérétois 2026-05-16

Vide-grenier et marché Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 16 mai 2026.

Vide-grenier et marché

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Vide-grenier organisé par le comité des loisirs.   .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96 

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English : Vide-grenier et marché

L’événement Vide-grenier et marché Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret

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