Marche nordique Sainte-Feyre
Marche nordique Sainte-Feyre lundi 23 mars 2026.
Marche nordique
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Marche nordique d’une durée de deux heures, sous réserve d’une météo adaptée. .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-03-16 par Creuse Tourisme