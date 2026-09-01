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AGENDA · Marlenheim

Marche octobre Rose Marlenheim

dimanche 27 septembre 2026 · Marlenheim

Marche octobre Rose Marlenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
5 Allée Sainte Famille
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marlenheim

Marche octobre Rose

5 Allée Sainte Famille Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Dimanche 27 octobre 2026 à 15h30, marche octobre Rose au départ de la Maison de Retraite du Stift.
Organisée par la Maison de Retraite du Stift.   .

5 Allée Sainte Famille Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 10 10 

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English :

L’événement Marche octobre Rose Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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