MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026

POINT DE RENDEZ-VOUS DEVANT L’EGLISE Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps vous invite à sa marche participative le samedi 27 juin 2026.

Point de rendez-vous 8h devant l’église de Poucharramet (31370)

2 parcours 5 km (1h env.) et 10 km (2h30 env.)

Ouvert aux non-adhérents de l’association

Participation demandée

MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026

Date samedi 27 juin 2026

Point de rendez-vous 8h devant l’église de Poucharramet (31370)

Départ 8h30

Niveau tout public

Distance 5 km (environ 1 heure) et 10 km (environ 2h30)

Inscription sur place.

Participation 5 € minimum demandée par personne.

Prévoir une tenue adaptée, de bonnes chaussures de marche, à boire en quantité suffisante, casquette/chapeau et de l’anti-moustiques.

Pour plus d’informations

Contacter Andrée au 06 08 93 85 00 ou par mail à l’adresse

mouvtoncorps.pouch@gmail.com

Les fonds récoltés nous permettrons de financer notre programme Gym & Cancer .

Marches participatives ouvertes aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents de l’association et aux non-licenciés de la FFEPGV.

Annulation en cas de fortes intempéries. 5 .

POINT DE RENDEZ-VOUS DEVANT L’EGLISE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie mouvtoncorps.pouch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Poucharramet GV association Mouv’ Ton Corps invites you to its participatory walk on Saturday June 27, 2026.

Meeting point: 8am in front of the church in Poucharramet (31370)

2 routes: 5 km (1h approx.) and 10 km (2h30 approx.)

Open to non-members of the association

Participation required

L’événement MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026 Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE