MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026 Poucharramet
MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026 Poucharramet samedi 27 juin 2026.
MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026
POINT DE RENDEZ-VOUS DEVANT L’EGLISE Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps vous invite à sa marche participative le samedi 27 juin 2026.
Point de rendez-vous 8h devant l’église de Poucharramet (31370)
2 parcours 5 km (1h env.) et 10 km (2h30 env.)
Ouvert aux non-adhérents de l’association
Participation demandée
MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026
Date samedi 27 juin 2026
Point de rendez-vous 8h devant l’église de Poucharramet (31370)
Départ 8h30
Niveau tout public
Distance 5 km (environ 1 heure) et 10 km (environ 2h30)
Inscription sur place.
Participation 5 € minimum demandée par personne.
Prévoir une tenue adaptée, de bonnes chaussures de marche, à boire en quantité suffisante, casquette/chapeau et de l’anti-moustiques.
Pour plus d’informations
Contacter Andrée au 06 08 93 85 00 ou par mail à l’adresse
mouvtoncorps.pouch@gmail.com
Les fonds récoltés nous permettrons de financer notre programme Gym & Cancer .
Marches participatives ouvertes aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents de l’association et aux non-licenciés de la FFEPGV.
Annulation en cas de fortes intempéries. 5 .
POINT DE RENDEZ-VOUS DEVANT L’EGLISE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie mouvtoncorps.pouch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Poucharramet GV association Mouv’ Ton Corps invites you to its participatory walk on Saturday June 27, 2026.
Meeting point: 8am in front of the church in Poucharramet (31370)
2 routes: 5 km (1h approx.) and 10 km (2h30 approx.)
Open to non-members of the association
Participation required
L’événement MARCHE PARTICIPATIVE JUIN 2026 Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE