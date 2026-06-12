Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom
Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 15 juillet 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Marché paysan et festif
Saint martin de sallen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Marché paysan et festif
Marché paysan et festif à la Ferme de Montfort
Marché de producteurs, concert, visites.
Buvette et restauration sur place .
Saint martin de sallen Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché paysan et festif
Farmers’ market and festivities
L’événement Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados)
- Spectacle à la ferme Thury-Harcourt-le-Hom 12 juin 2026
- Soirée de gala du Club de Basket Thury-Harcourt-le-Hom 12 juin 2026
- BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES, Jardin des Lucioles, Thury-Harcourt-le-Hom 13 juin 2026
- ECA Cup Canoe polo european cup Thury-Harcourt-le-Hom 20 juin 2026
- Festival Les Soudeurs du Quai Thury-Harcourt-le-Hom 27 juin 2026