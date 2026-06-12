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Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom

Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Saint martin de sallen

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Thury-Harcourt-le-Hom

Marché paysan et festif

Saint martin de sallen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Marché paysan et festif
Marché paysan et festif à la Ferme de Montfort
Marché de producteurs, concert, visites.
Buvette et restauration sur place   .

Saint martin de sallen Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie  

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English : Marché paysan et festif

Farmers’ market and festivities

L’événement Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande

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