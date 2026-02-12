Informations pratiques

Rouffach

Marche populaire

Rue du stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Tous les marcheurs sont invités à profiter des trois parcours de 5km, 11km et 20 km proposés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Restauration sur place possible.

Les départs auront lieu entre 7h et 13h pour le parcours de 20 km, jusqu’à 14h pour les parcours de 5 et 11 km. Tous les marcheurs de la région, mais aussi des départements voisins, de Suisse, d’Allemagne, sont invités à profiter des trois parcours de 5 km, 11 km et 20 km proposés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. De magnifiques paysages vous attendent vignes, collines sous-vosgiennes et plusieurs points de vue remarquables. Stand de boisson gratuite et 2 lieux de restauration possibles dans une atmosphère festive et musicale. .

Rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 7 50 01 07 41 marche.populaire.rouffach@free.fr

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English :

All walkers are invited to enjoy the three routes of 5km, 11km and 20km proposed in a warm and friendly atmosphere. Catering available on site.

L’événement Marche populaire Rouffach a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach