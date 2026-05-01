Marché potier des Creissauds Château des Creissauds Aubagne

Aubagne

Marché potier des Creissauds

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h. Château des Creissauds 44 impasse de la Badiane Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’association L’Argile, Céramique et Santon de Provence, organise son 4e marché potier à l’occasion des Rencontres Anisées de la Maison Ferroni.

La grande famille de la céramique et de la poterie sera représentée dans toute sa diversité art de la table, art du jardin, art et décoration et bijoux…



Un atelier Argile pour enfants vous est proposé sur inscription Les Rencontres Anisées du Château des Creissauds Maison Ferroni

L’école de céramique d’Aubagne, ADEF, sera présente avec des démonstrations de tournage et de décoration.



Un lieu idéal pour faire le plein de cadeaux originaux et utiles pour habiller sa maison, son jardin ou encore sa terrasse !



En parallèle, la Maison Ferroni propose pendant les Rencontres Anisées des visites dédiées à la Maison Ferroni (plantes et alambic), au pastis (avec une dégustation) et aux plantes (récoltes et pesées), des masterclass (conférence historique sur l’anis autour de la méditerranée), des ateliers, des animations enfants…



Parking gratuit ; restauration sur place ; farniente dans le parc ; animations ; ateliers enfants ; démonstrations ; conférences ; chorale… .

Château des Creissauds 44 impasse de la Badiane Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@ferroni.shop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association L?Argile, Céramique et Santon de Provence, organizes its 4th pottery market on the occasion of the Rencontres Anisées de la Maison Ferroni.

L’événement Marché potier des Creissauds Aubagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile