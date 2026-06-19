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MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Quartier du Lac Barbazan

MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Quartier du Lac Barbazan samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Quartier du Lac
Adresse
LAC DE BARBAZAN
Ville
31510 Barbazan
Département
Haute-Garonne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Barbazan

MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE

Quartier du Lac LAC DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Marché, Repas et Feu d’artifice au lac de Barbazan animé par Enzo Production.
De 18h à 23h Marché de nuit

20h Repas basque
Tapas, axoa de veau, pommes de terre vapeur, gâteau basque, vin et apéritif compris
Sur inscription à la mairie de Barbazan

23h Feu d’artifice au bord du lac 22  .

Quartier du Lac LAC DE BARBAZAN Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 30 06 

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English :

March, Dinner and Fireworks at Barbazan Lake, organized by Enzo Production.

L’événement MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Barbazan a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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