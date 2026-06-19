MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Quartier du Lac Barbazan
MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Quartier du Lac Barbazan samedi 18 juillet 2026.
Barbazan
MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE
Quartier du Lac LAC DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Marché, Repas et Feu d’artifice au lac de Barbazan animé par Enzo Production.
De 18h à 23h Marché de nuit
20h Repas basque
Tapas, axoa de veau, pommes de terre vapeur, gâteau basque, vin et apéritif compris
Sur inscription à la mairie de Barbazan
23h Feu d’artifice au bord du lac 22 .
Quartier du Lac LAC DE BARBAZAN Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 30 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
March, Dinner and Fireworks at Barbazan Lake, organized by Enzo Production.
L’événement MARCHÉ, REPAS ET FEU D’ARTIFICE Barbazan a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Barbazan (Haute-Garonne)
- EXPOSITION KALIKAGRAPHISME La Tuilerie Barbazan 11 juillet 2026
- FRANCOIS FELDMAN PARC DES THERMES Barbazan 29 août 2026
- CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan 29 août 2026
- EXPOSITION D’ELISABETH AUGENDRE La Tuilerie Barbazan 5 septembre 2026
- CONFÉRENCE DE JJ DUMUR LA BATAILLE IMPÉRIALE DE MONTRÉJEAU CASINO DE BARBAZAN Barbazan 17 octobre 2026