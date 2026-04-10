Bourbonne-les-Bains

Marche ressourçante et stretching

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-15 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Tout public

Cette activité très complète est ouverte à tout public, où il est proposé un doux travail cardiovasculaire avec de la marche à intensité variée, un travail de renforcement musculaire léger avec des mouvements spécifiques et adaptés puis un travail de souplesse avec des étirements bien être lors d’un stretching en intérieur. Tout cela dans la bonne humeur et dans un cadre idyllique en extérieur. Animée par Sébastien Michel .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Marche ressourçante et stretching Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Bourbonne-les-Bains