Saugues

Marche rose contre le cancer

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

9h30 échauffement, 10h. marche 1, 5 et 10 km., VTT 20 km. Infos à venir.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 22 65 30 merlou.cyril@hotmail.com

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English :

9:30am warm-up, 10am walk 1, 5 and 10 km, mountain bike 20 km. Details to follow.

L’événement Marche rose contre le cancer Saugues a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier