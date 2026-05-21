Marche rose contre le cancer Saugues
Marche rose contre le cancer Saugues dimanche 20 septembre 2026.
Saugues
Marche rose contre le cancer
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
9h30 échauffement, 10h. marche 1, 5 et 10 km., VTT 20 km. Infos à venir.
.
Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 22 65 30 merlou.cyril@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:30am warm-up, 10am walk 1, 5 and 10 km, mountain bike 20 km. Details to follow.
L’événement Marche rose contre le cancer Saugues a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Fête mondiale du jeu Place du 11 novembre Saugues 29 mai 2026
- Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues 30 mai 2026
- Concours de bûcheronnage Saugues 30 mai 2026
- Concours de la Pétanque Saugaine Saugues 6 juin 2026
- Bal du Moto Club Fête à Saugues Saugues 7 juin 2026