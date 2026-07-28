Informations pratiques

Villé

Marche rose La Villoise

place du Marché Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

En présence de Mme la Pr. Carole Mathelin, marraine de la manifestation. Marche pour tous publics, organisée par Festi’Villé avec la collaboration et au bénéfice de l’association SEVE (Seins et Vie) dans le cadre de la campagne mondiale menée chaque année contre le cancer du sein.

Deux parcours de marche de 4km et 8 km (départ groupé).

Diverses animations sur la place du marché

– Séance de Yoga proposée par Manou Wilhelm (majoie.fr / place limitée sur réservation en suivant le QR code festiville67) ;

– Échauffement proposé par LS Fitness ;

– Jeux de plein air en bois pour enfants ;

– Dès 12h petite restauration ;

– Représentations de danses par les groupes Entr’Elles et Free Spirit67 ;

– Tirage de la tombola dans l’après midi.

Dans le cadre de cet événement, un concert de la chorale Sun Gospel Singers sera proposé à l’église Notre-Dame de Villé, le samedi 29 juin à 19h. .

place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 92 69 76 association.festiville@gmail.com

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English :

L’événement Marche rose La Villoise Villé a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé