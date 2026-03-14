Marche rose Ribeauvilloise Ribeauvillé
dimanche 11 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Marche rose Ribeauvilloise
Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Participez à la Marche Rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein.
Participez à la Marche Rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein.
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein du Haut-Rhin.
Inscription sur weezevent avant le 09 octobre. .
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 57 asso.commercants.ribeauville@gmail.com
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English :
Join the Pink Walk to support the fight against breast cancer.
L’événement Marche rose Ribeauvilloise Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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