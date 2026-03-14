Informations pratiques

Ribeauvillé

Marche rose Ribeauvilloise

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Participez à la Marche Rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Participez à la Marche Rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein du Haut-Rhin.

Inscription sur weezevent avant le 09 octobre. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 57 asso.commercants.ribeauville@gmail.com

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English :

Join the Pink Walk to support the fight against breast cancer.

L’événement Marche rose Ribeauvilloise Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr