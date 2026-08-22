Informations pratiques

Montbazon

Marché semi nocturne et bal des sapeurs pompiers

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Bal des pompiers

Samedi 12 septembre 2026 16:00

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Val de l’Indre (Veigné, Montbazon, Sorigny) organise un bal populaire et un marché semi-nocturne au Parc de la Grange Rouge à Montbazon.

Programme

• Marché semi-nocturne

• 22h30 feu d’artifice

• Bal

Bal des pompiers

Samedi 12 septembre 2026 16:00

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Val de l’Indre (Veigné, Montbazon, Sorigny) organise un bal populaire et un marché semi-nocturne au Parc de la Grange Rouge à Montbazon.

Programme

• À partir de 16 h marché semi-nocturne

• 22h30 feu d’artifice de Montbazon

• Bal populaire jusqu’à 2 h .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

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English :

Firefighters’ Ball

Saturday, September 12, 2026 4:00 p.m.

The Val de l’Indre Firefighters’ Association (Veigné, Montbazon, Sorigny) is organizing a community dance and a semi-nighttime march at Parc de la Grange Rouge in Montbazon.

Program:

? Evening walk

? 10:30 p.m.: Fireworks

? Dance

L’événement Marché semi nocturne et bal des sapeurs pompiers Montbazon a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme