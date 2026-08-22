Marché semi nocturne et bal des sapeurs pompiers Montbazon
samedi 12 septembre 2026 · Montbazon
Informations pratiques
Montbazon
Marché semi nocturne et bal des sapeurs pompiers
919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Bal des pompiers
Samedi 12 septembre 2026 16:00
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Val de l’Indre (Veigné, Montbazon, Sorigny) organise un bal populaire et un marché semi-nocturne au Parc de la Grange Rouge à Montbazon.
Programme
• Marché semi-nocturne
• 22h30 feu d’artifice
• Bal
Bal des pompiers
Samedi 12 septembre 2026 16:00
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Val de l’Indre (Veigné, Montbazon, Sorigny) organise un bal populaire et un marché semi-nocturne au Parc de la Grange Rouge à Montbazon.
Programme
• À partir de 16 h marché semi-nocturne
• 22h30 feu d’artifice de Montbazon
• Bal populaire jusqu’à 2 h .
919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36
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English :
Firefighters’ Ball
Saturday, September 12, 2026 4:00 p.m.
The Val de l’Indre Firefighters’ Association (Veigné, Montbazon, Sorigny) is organizing a community dance and a semi-nighttime march at Parc de la Grange Rouge in Montbazon.
Program:
? Evening walk
? 10:30 p.m.: Fireworks
? Dance
L’événement Marché semi nocturne et bal des sapeurs pompiers Montbazon a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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