Soirée jeux de société !, Bibliothèque de Montbazon, Montbazon

Informations pratiques

Soirée jeux de société ! Vendredi 2 octobre, 19h30 Bibliothèque de Montbazon Indre-et-Loire

A partir de 5 ans, en famille ou entre amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Soirée jeux de société !

Prêts à sortir vos griffes et à faire chauffer vos méninges ? Rejoignez-nous pour une animation festive dédiée aux jeux où nos amis les animaux seront sur le plateau !

Que vous soyez rusé comme un renard, malin comme un singe ou que vous donniez votre langue au chat, venez découvrir une sélection de jeux captivants. Au programme stratégie, convivialité, divertissement… et surtout beaucoup de rigolade !

​Le vendredi 2 octobre de 19h30 à 22h00

À la bibliothèque de Montbazon

À partir de 5 ans, en famille ou entre amis !

Bibliothèque de Montbazon 8 rue de monts, Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 36 96 13 »}]

Biblis en folie 2026

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