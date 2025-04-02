Marche solidaire au profit de la ligue 49 contre le cancer Cholet
Marche solidaire au profit de la ligue 49 contre le cancer Cholet dimanche 7 juin 2026.
Cholet
Marche solidaire au profit de la ligue 49 contre le cancer
Place Travot , Place Rougé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le 7 juin 2026 RV à 8h30 Marche solidaire contre le cancer , départ de la Place Travot à Cholet avec 2 circuits
Circuit de 4 kms pour tous,
Circuit de 9 kms non accessibles en fauteuils roulants,
Les animaux en laisse sont tolérés.
Chaque année, cette marche rassemble de nombreux participants.
Accès 6€ La recette est reversée à la ligue contre le cancer. .
Place Travot , Place Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 06 33 ogerpatricia@orange.fr
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English :
L’événement Marche solidaire au profit de la ligue 49 contre le cancer Cholet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Choletais
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