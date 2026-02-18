Marche solidaire CCAS Guérande
Marche solidaire CCAS Guérande jeudi 12 mars 2026.
Marche solidaire
CCAS 11 rue des Saulniers Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 16:30:00
2026-03-12
Le CCAS de la Ville de Guérande organise une marche solidaire à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Rejoignez-nous pour cette marche solidaire et conviviale de 4km avec une pause goûter. .
CCAS 11 rue des Saulniers Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr
