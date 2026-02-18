Marche solidaire CCAS Guérande

Marche solidaire

CCAS 11 rue des Saulniers Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-03-12 16:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Le CCAS de la Ville de Guérande organise une marche solidaire à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Rejoignez-nous pour cette marche solidaire et conviviale de 4km avec une pause goûter. .

CCAS 11 rue des Saulniers Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

