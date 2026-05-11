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Marché tous les jeudis matins Centre Bourg Tauves

Marché tous les jeudis matins Centre Bourg Tauves jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Centre Bourg

Adresse : 35, place du Foirail

Ville : 63690 Tauves

Département : Puy-de-Dôme

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Tauves

Marché tous les jeudis matins

Centre Bourg 35, place du Foirail Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 08:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Marché hebdomadaire
  .

Centre Bourg 35, place du Foirail Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 11 30  mairie@tauves.fr

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English :

Weekly Market

L’événement Marché tous les jeudis matins Tauves a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy

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