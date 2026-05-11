Marché tous les jeudis matins Centre Bourg Tauves
Marché tous les jeudis matins Centre Bourg Tauves jeudi 2 juillet 2026.
Tauves
Marché tous les jeudis matins
Centre Bourg 35, place du Foirail Tauves Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 08:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Marché hebdomadaire
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Centre Bourg 35, place du Foirail Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 11 30 mairie@tauves.fr
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English :
Weekly Market
L’événement Marché tous les jeudis matins Tauves a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy
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