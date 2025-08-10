Informations pratiques

Vigeois

Marché Vigeoyeux

Place du Champ de Foire Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 08:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12

Petit marché convivial, pour retrouver le goût de notre terroir. Porcs frais et conserves, poulets, fruits et légumes, fromages, fleurs… .

Place du Champ de Foire Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 91 93

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English : Marché Vigeoyeux

L’événement Marché Vigeoyeux Vigeois a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze