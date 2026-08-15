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Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Théâtre Comoedia Marmande

samedi 3 octobre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande

Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Comoedia
Adresse
32 Rue Léopold Faye
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Théâtre Comœdia vous invite à célébrer l’ouverture de sa saison culturelle avec Marcher dans tes pas de Léonor de Récondo
Lecture musicale création 2026
Tout public dès 7 ans.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO

L’événement Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne

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