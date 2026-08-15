Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Théâtre Comoedia Marmande
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Théâtre Comœdia vous invite à célébrer l’ouverture de sa saison culturelle avec Marcher dans tes pas de Léonor de Récondo
Lecture musicale création 2026
Tout public dès 7 ans. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO
L’événement Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande 11 septembre 2026
- Grand Prix de la Tomate Marmande 13 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande 18 septembre 2026
- La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande 19 septembre 2026
- Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande 19 septembre 2026