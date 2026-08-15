Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Théâtre Comœdia vous invite à célébrer l’ouverture de sa saison culturelle avec Marcher dans tes pas de Léonor de Récondo

Lecture musicale création 2026

Tout public dès 7 ans. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO

L’événement Lecture musicale Marcher dans tes pas de Léonor DE RÉCONDO Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne