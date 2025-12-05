Marchés de Noël de Cluny Place du 11 août 1944 Cluny

Marchés de Noël de Cluny

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Décembre… le mois des festivités, des moments partagés en famille ou entre amis, de la générosité et des cadeaux.

Vous recherchez une idée originale ou des produits locaux de qualité pour garnir sapins et tables de fêtes ?

Producteurs et artisans vous donnent rendez-vous sur les marchés de Noël qui se tiendront aux Écuries de Saint-Hugues, place l’Abbaye et salle Victor Duruy. .

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 95 46 07 accueil-pm@cluny.fr

