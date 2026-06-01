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Marchés de producteurs Granges-sur-Baume Hauteroche

Marchés de producteurs Granges-sur-Baume Hauteroche mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Granges-sur-Baume

Adresse : Belvédère

Ville : 39210 Hauteroche

Département : Jura

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Hauteroche

Marchés de producteurs

Granges-sur-Baume Belvédère Hauteroche Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

15 exposants producteurs et artisans
Un concert différent chaque soir et des tables pour manger avec la vue magnifique sur la vallée
Restauration paysanne (pizza, frites, pâtisseries, jus…)
Un brasseur et un cidriculteur !
Organisé par l’Association pour la promotion des produits écologiques et locaux   .

Granges-sur-Baume Belvédère Hauteroche 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 99 01 

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English : Marchés de producteurs

L’événement Marchés de producteurs Hauteroche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu

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