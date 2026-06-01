Marchés de producteurs Granges-sur-Baume Hauteroche
Marchés de producteurs Granges-sur-Baume Hauteroche mercredi 17 juin 2026.
Hauteroche
Marchés de producteurs
Granges-sur-Baume Belvédère Hauteroche Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
15 exposants producteurs et artisans
Un concert différent chaque soir et des tables pour manger avec la vue magnifique sur la vallée
Restauration paysanne (pizza, frites, pâtisseries, jus…)
Un brasseur et un cidriculteur !
Organisé par l’Association pour la promotion des produits écologiques et locaux .
Granges-sur-Baume Belvédère Hauteroche 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 99 01
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English : Marchés de producteurs
L’événement Marchés de producteurs Hauteroche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu
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