Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Marchés des Producteurs de Pays Cadillac

Sur les Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent

uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au

respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au

consommateur

– la qualité fermière des productions ;

– des produits locaux, de saison et des spécialités de pays ;

– la qualité des pratiques de production et transformation ;

– un contact direct avec le producteur ;

– une transparence sur les pratiques agricoles.

Vous pourrez faire vos courses ou rester sur place pour profiter d’un moment convivial en dégustant les produits achetés aux producteurs.

Des producteurs locaux et viticulteurs seront présents ainsi qu’une buvette.

A 21h, le groupe de Julien Bouyssou Quintet animera la soirée avec un concert. .

Sur les Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 secretariat@cadillacsurgaronne.fr

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English : Marchés des Producteurs de Pays Cadillac

L’événement Marchés des Producteurs de Pays Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-20 par Relais Agriculture et Tourisme de Gironde