Informations pratiques

Salles-la-Source

Marchés gourmands en nocturne

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Place du Griffoul, haut du village le samedi 29 août, le samedi 5 et samedi 12 septembre à partir de 19h.

Animation musicale avec l’orchestre FUSION:

Buvette et restauration sur place .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 7 85 86 06 97

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English :

Place du Griffoul, in the upper part of the village, on Saturday, August 29, and on Saturday, September 5 and Saturday, September 12, starting at 7 p.m.

L’événement Marchés gourmands en nocturne Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)