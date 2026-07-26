UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salles-la-Source

Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source

dimanche 9 août 2026 · Salles-la-Source

Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12330 Salles-la-Source
Département
Aveyron
Tarif

Salles-la-Source

Vide grenier à Cadayrac

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Sur la place de l’église de Cadayrac
Tarif 5€ la table de 1m30 Buvette sur place
Inscription jusqu’au lundi 3 août en laissant un message au 06 71 90 53 15   .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 71 90 53 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the square in front of the church in Cadayrac

L’événement Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Salles-la-Source (Aveyron)