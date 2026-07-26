Informations pratiques

Salles-la-Source

Vide grenier à Cadayrac

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Sur la place de l’église de Cadayrac

Tarif 5€ la table de 1m30 Buvette sur place

Inscription jusqu’au lundi 3 août en laissant un message au 06 71 90 53 15 .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 71 90 53 15

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English :

On the square in front of the church in Cadayrac

L’événement Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)