AGENDA · Salles-la-Source
Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source
dimanche 9 août 2026 · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Vide grenier à Cadayrac
Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Sur la place de l’église de Cadayrac
Tarif 5€ la table de 1m30 Buvette sur place
Inscription jusqu’au lundi 3 août en laissant un message au 06 71 90 53 15 .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 71 90 53 15
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English :
On the square in front of the church in Cadayrac
L’événement Vide grenier à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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