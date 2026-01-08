Marchons pour le TELETHON Riotord
Marchons pour le TELETHON Riotord samedi 5 décembre 2026.
Riotord
Marchons pour le TELETHON
salle du foot Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
proposée par famille rurale inscription à partir de 13h30 salle du foot départ groupé et unique à 14h-durée environ 2h.
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salle du foot Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
proposed by famille rurale ? registration from 1:30 p.m. in the soccer hall grouped departure at 2 p.m. duration approx. 2 hours.
L’événement Marchons pour le TELETHON Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme
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