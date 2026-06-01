MARCIA HESSE, La Paillette, Rennes
MARCIA HESSE, La Paillette, Rennes jeudi 11 juin 2026.
MARCIA HESSE Jeudi 11 juin, 20h00 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00
Une famille se réunit le soir de la Saint-Sylvestre. Le vent souffle sur la presqu’île. On parle, on rit, on s’agace. Soudain tout devient lourd, les mots se fissurent…Marcia est là mais personne ne semble la voir…
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Une famille se réunit le soir de la Saint-Sylvestre. Le vent souffle sur la presqu’île. On parle, on rit, on s’agace. Soudain tout devient lourd. Marcia est là mais personne ne semble la voir… spectacle théâtre
DR
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