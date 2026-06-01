Mardi aux lauriers spécial Contes !, Square Michelle Palas, Nantes

Mardi aux lauriers spécial Contes ! Mardi 21 juillet, 15h00 Square Michelle Palas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

Dès 15h : des livres, des jeux, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce avec la bibliothèque mobile de Lisa Bresner, la ludothèque Accoord de Bellevue, Môm’Nantes.

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A 18h, spectacle Un petit air d’Orient invité par la cie La lune rousse : Des histoires ou d’étranges petits popes des Carpates croisent un homme qui demande des gifles et un palais ou les pensées prennent forme.. Et cette fois ci, autour de la Bete de Scène la Bête de Scène, après les histoires, on danse !

Avec: Anne-Gaël Gauducheau (conte), Mihai Trestian (Cymbalum), Balthazar Bodin (trombone)

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Et Bien sûr, à 19h : le lancer de couleurs !

Square Michelle Palas square michelle palas Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « battle-it », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Bu00eate de Scu00e8ne – Parc de la META – Cie La Lune Rousse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NhDS0v2IxqI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NhDS0v2IxqI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCm3AhkKPJyndhXa3a5LfwQw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Le jardin des lauriers s’anime pour un après-midi : jeux, lecture, atelier manuel et artistique… avant de se retrouver pour le spectacle devant la Bête de scène, un voyage pour l’orient ! musique des balkans contes

cie la lune rousse