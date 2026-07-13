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Mardi aux lauriers spécial jeux ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

mardi 18 août 2026 · Jardin des lauriers - Michelle Palas · Nantes

Mardi aux lauriers spécial jeux ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Jardin des lauriers - Michelle Palas
Adresse
1 place des lauriers, nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuité

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 – 18:00
Gratuit : oui Gratuité Tout public 

Pour cette édition des mardis aux lauriers au coeur de l’été, carte blanche à la ludothèque !Venez partager un moment en découvrant un nouveau jeu sous les arbres des lauriers.

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
02 40 41 62 00


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