Mardi de l’Art – La danse au Grand Jour, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Mardi de l’Art – La danse au Grand Jour Mardi 29 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Mardi 29 septembre – 18h

Rencontre avec Pethso Vilaisarn, producteur délégué de La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie et des artistes programmés dans le cadre de l’édition 2026 de La Danse au Grand Jour pour échanger sur le projet et la programmation du WE .

La Danse au Grand Jour revient pour une deuxième édition les 3 et 4 octobre !

Alors que vous déambulez dans les rues, flânez dans un parc ou musardez près de l’eau, voici que la danse surgit ! La ville se métamorphose en de multiples décors, bitume et pelouses deviennent scènes accueillantes de gestes dansés.

Du quartier de l’université Toulouse Capitole à La Reynerie, vous découvrirez des spectacles de Nicolas Fayol avec le groupe Mont Analogue, Volmir Cordeiro, le C.C.I.N.P. Andy de Groat, Anouk Orignac et Yaëlle Antoine. Bien entendu, on vous attend aussi pour danser : à l’occasion des ateliers de danse menés par Marie Canal, et le samedi soir lors d’un bal-fête chorégraphique pas comme les autres signé Magda Kachouche. Tout est gratuit !

Pôle arts – Médiathèque José Cabanis – 3ème étage

+ d’infos sur La Place de la Danse : La Danse au Grand Jour

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://laplacedeladanse.com/agenda/danse-au-grand-jour »}]

Rencontre avec Pethso Vilaisarn