Mardi de l’art : présentation des Allées Céramiques, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Mardi de l’art : présentation des Allées Céramiques Mardi 22 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Mardi 22 septembre – 18h

Venez en apprendre plus sur ce marché créé par l’association Terre et Terres, qui promeut la diversité et la vitalité de la pratique de la céramique internationale grâce à la présence de 50 céramistes venus de France et d’ailleurs.

Un soin particulier est porté à la sélection pour mettre en avant des œuvres de grande qualité qui vont de l’utilitaire au design en passant par les bijoux et la sculpture.

La pluralité des techniques y est ainsi visible permettant à chacun de saisir la richesse et la complexité de cette pratique dont les matériaux et les cuissons créent l’identité.

Curieux, amateurs et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre des platanes, de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.

Pour aller plus loin :

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Durée : 1h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.terre-et-terres.com/-« }, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,654 Followers, 271 Following, 371 Posts – See Instagram photos and videos from Les Alleu0301es Ceu0301ramiques de Toulouse (@lesalleesceramiques) », « type »: « rich », « title »: « Les Alleu0301es Ceu0301ramiques de Toulouse (@lesalleesceramiques) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/450484469_1191563975497146_9027910039974535682_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy42OTYuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=EKl1SK3Wx2gQ7kNvwEJtOZT&_nc_oc=Adrir-uZqfg7nQYBQZSynkZKveGkcX_SI12E-pp6vGTWuGSB6Fz_DdzTmKQ2zylf99M&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af0Z34WIPOIKEQmRvbgwVhV36ZltqxSqSxBnqdFFedIacg&oe=69F635EC », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lesalleesceramiques/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Nouvelle édition des Allées Céramiques, marché de céramique contemporaine !