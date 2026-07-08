Mardi de Lupuline Rencontre du cyanotype Musée de la bière Stenay
mardi 4 août 2026 · Musée de la bière · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Mardi de Lupuline Rencontre du cyanotype
Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Connaissez-vous le cyanotype ? C’est une fascinante technique de photographie ancienne. Elle utilise le soleil pour créer des empreintes sur fond bleu. Après une cueillette dans le jardin aromatique du musée les enfants découvrent une pratique ludique et créative. Chacun repart avec son impression blanche sur bleu de Prusse.Enfants
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Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr
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English :
Have you heard of cyanotype? It’s a fascinating historical photographic technique. It uses sunlight to create prints with a blue background. After picking herbs in the museum’s aromatic garden, the children discover a fun and creative activity. Everyone leaves with their own white-on-Prussian-blue print.
L’événement Mardi de Lupuline Rencontre du cyanotype Stenay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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