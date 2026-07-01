Soirée blind test Taverne du musée de la bière Stenay

Informations pratiques

Stenay

Soirée blind test

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vous êtes assuré de passer une agréable soirée, sous le beau soleil de Stenay, lors du blind test musical animé par DJ Mike-I à la Taverne du Musée de la bière ! Bonne ambiance garantie bières, softs, planches apéros et tartines de la taverne au rendez-vous !

De nombreux et beaux lots sont à gagner que les meilleurs gagnent !Tout public

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Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

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English :

You’re sure to have a great evening under the beautiful Stenay sun at the music blind test hosted by DJ Mike-I at the Taverne du Musée de la Bière! A great atmosphere is guaranteed: beer, soft drinks, appetizer platters, and open-faced sandwiches from the tavern will be on hand!

There are plenty of great prizes to be won—may the best players win!

L’événement Soirée blind test Stenay a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE