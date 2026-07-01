Soirée blind test Taverne du musée de la bière Stenay
vendredi 31 juillet 2026 · Taverne du musée de la bière · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Soirée blind test
Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Vous êtes assuré de passer une agréable soirée, sous le beau soleil de Stenay, lors du blind test musical animé par DJ Mike-I à la Taverne du Musée de la bière ! Bonne ambiance garantie bières, softs, planches apéros et tartines de la taverne au rendez-vous !
De nombreux et beaux lots sont à gagner que les meilleurs gagnent !Tout public
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Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr
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English :
You’re sure to have a great evening under the beautiful Stenay sun at the music blind test hosted by DJ Mike-I at the Taverne du Musée de la Bière! A great atmosphere is guaranteed: beer, soft drinks, appetizer platters, and open-faced sandwiches from the tavern will be on hand!
There are plenty of great prizes to be won—may the best players win!
L’événement Soirée blind test Stenay a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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