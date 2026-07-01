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Soirée blind test Taverne du musée de la bière Stenay

vendredi 31 juillet 2026 · Taverne du musée de la bière · Stenay

Soirée blind test Taverne du musée de la bière Stenay

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Taverne du musée de la bière
Adresse
37 Rue du Moulin
Ville
55700 Stenay
Département
Meuse
Tarif

Stenay

Soirée blind test

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Vous êtes assuré de passer une agréable soirée, sous le beau soleil de Stenay, lors du blind test musical animé par DJ Mike-I à la Taverne du Musée de la bière ! Bonne ambiance garantie bières, softs, planches apéros et tartines de la taverne au rendez-vous !
De nombreux et beaux lots sont à gagner que les meilleurs gagnent !Tout public
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Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33  biere.stenay@orange.fr

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English :

You’re sure to have a great evening under the beautiful Stenay sun at the music blind test hosted by DJ Mike-I at the Taverne du Musée de la Bière! A great atmosphere is guaranteed: beer, soft drinks, appetizer platters, and open-faced sandwiches from the tavern will be on hand!
There are plenty of great prizes to be won—may the best players win!

L’événement Soirée blind test Stenay a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

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