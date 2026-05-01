Mardi ludique La Mine d’Art Dieulefit

Dieulefit

Mardi ludique

La Mine d’Art 10 quai Roger Morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 23:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-19

Soirées jeux de société pour tous les âges.

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La Mine d’Art 10 quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Board game evenings for all ages.

L’événement Mardi ludique Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux