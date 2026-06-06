Arreau

Mardi Sketching

Halle de la Mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Du 14 juillet au 18 août tous à vos crayons dans les rues d’Arreau pour 2h d’initiation ou de perfectionnement au sketching, accompagnés d’un sketcher qui vous aidera à croquer de beaux souvenirs.

Animation gratuite et ouverte à tous. Prêt de matériel possible.

Rdv halle de la mairie.

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Halle de la Mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

From July 14 to August 18: grab your pencils and take to the streets of Arreau for 2 hours of introductory or advanced sketching, accompanied by a sketcher who will help you sketch beautiful memories.

Free and open to all. Equipment available on loan.

Meeting point: town hall.

L’événement Mardi Sketching Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65