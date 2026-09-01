Mardis de l’Histoire Le Marseille des photographes 1848-1914 Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Mardis de l’Histoire Le Marseille des photographes 1848-1914

Mardi 22 septembre 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Le Marseille des photographes 1848-1914 .

Une étude sociale et historique de la photographie à Marseille dans la seconde moitié du XIXe siècle. De 1848 à 1914, parmi les 800 photographes, recensés à Marseille, certains y seront mis à l’honneur.



Par André Ravix, photographe et auteur de l’ouvrage Le Marseille des Photographes dictionnaire des Photographes installés à Marseille de 1848 à 1914 (Sira productions, 2014).



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Marseille History Museum (MHM) for the lecture Marseille Through the Lens: 1848–1914.

L’événement Mardis de l’Histoire Le Marseille des photographes 1848-1914 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille